Handbalsters balen maar berusten in uitschakeling EK: 'Enorm leermoment'

Aanvoerder Snelder: 'We hebben uitschakeling aan onszelf te danken, zuur' - NOS

Even zag je de vertwijfeling in de ogen van de Nederlandse handbalsters, bij het eindsignaal van de wedstrijd tegen Duitsland, maar direct kwam het besef: Oranje is uitgeschakeld op het EK. "Ja, we wisten dat het niet genoeg was", zegt Danick Snelder. Oranje won maandagavond weliswaar met 28-27 van de Duitsers in de hoofdronde van het Europees kampioenschap in Denemarken, maar dat was niet genoeg om nog kans te maken op de halve finales. Daarvoor had Nederland een zege met minimaal twee doelpunten verschil nodig. "Je weet het wel, maar je bent bezig met winnen en niet met punten tellen", aldus aanvoerder Snelder. "Toen de zestig minuten voorbij waren en ik op de klok keek, realiseerde ik dat het niet genoeg was."

Abbingh over uitschakeling: 'Ontzettend zonde, maar ook enorm leermoment' - NOS

"We hebben de kansen ervoor gehad", reageert Lois Abbingh, die acht keer scoorde. "Het kon alle kanten op. We speelden met de gedachte dat we móesten winnen en dan zouden we wel zien of het genoeg zou zijn. Ontzettend zonde, we balen heel erg."

Maar dat Oranje zichzelf in een dergelijk scenario had weten te spelen, zegt eigenlijk genoeg over het verloop van het toernooi. Nederland verloor in de groepsfase pijnlijk van Servië en Kroatië, waardoor er nog een minieme kans - op basis van onderling doelsaldo - was om door te gaan. "Het ligt uiteindelijk aan het begin van het toernooi, we hebben daar te veel kansen laten liggen. De wedstrijd tegen Kroatië moet je normaal gesproken winnen", vervolgt Abbingh. Snelder: "We hebben het aan onszelf te danken. Zuur." Bekijk de samenvatting van Nederland-Duitsland (28-27):

Samenvatting: handbalsters ondanks winst tegen Duitsland uitgeschakeld op EK - NOS