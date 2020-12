De Jonge: scholen ook dicht om ouders thuis te laten werken

R-getal is 1,24

De Jonge meldde verder dat het laatst gemeten zogeheten R-getal 1,24 is. Dat wil zeggen dat iedere besmette persoon weer 1,24 andere personen aansteekt. Als dat zo blijft hebben we volgens De Jonge al rond de Kerst weer net zoveel mensen in de ziekenhuizen als in het voorjaar. Om het virus te laten uitdoven moet het R-getal onder de 1 zijn.

De cijfers, zowel van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames, nemen de laatste dagen te snel toe, meent het kabinet.

De Jonge: "We hebben geen andere optie dan vol aan de noodrem te gaan hangen":