TOP Oss verslaat en achterhaalt Jong FC Utrecht op ranglijst

TOP Oss heeft Jong FC Utrecht achterhaald in de eerste divisie. Voor het treffen was het verschil drie punten tussen de respectievelijk nummer dertien en veertien van de ranglijst, maar dankzij een treffer van Dennis van der Heijden werd het 1-0 en staan de ploegen nu gelijk.

In een weinig verheffend duel creëerden de ploegen weinig kansen en TOP Oss had een penalty nodig om op voorsprong te komen. Van der Heijden knalde raak, hoewel doelman Joey Houweling nog wel in de goede hoek dook. Direct erna werd afgefloten voor de eerste helft.

Een kwartier voor tijd kreeg Ruben Kluivert namens Jong FC Utrecht een rode kaart. Kluivert werd eerst zelf onderuit gehaald door Cas Peters die daarvoor een gele kaart kreeg. Vervolgens trapte Kluivert na, waardoor de 19-jarige aanvaller voortijdig de kleedkamer op kon zoeken.