EK beachvolleybal volgend jaar in Wenen, net na Olympische Spelen

De EK beachvolleybal in Wenen worden volgend jaar net na de Olympische Spelen georganiseerd. Het toernooi begint op 11 augustus en duurt tot en met 15 augustus, precies een week na de Spelen.

Het is de derde keer dat Oostenrijk gastheer is van het EK, in 2015 en 2017 was het toernooi in Klagenfurt.

Voor volgend jaar is Wenen dus aangewezen als speelstad van de Europese eindronde. De Oostenrijkse hoofdstad heeft ook al enige ervaring: in 2017 vond het WK beachvolleybal er plaats. Toen werd er gespeeld op eiland Danube, gelegen in de rivier de Donau. De exacte locatie voor het aankomende toernooi is niet bekendgemaakt.

In 2018 in Nederland

Nederland organiseerde in 2018 de EK. Op vier speciale locaties kwamen de beachvolleyballers in actie. Dat was op het Marktplein in Apeldoorn, op de kade voor de SS Rotterdam, op de Neude in Utrecht en bij de Sportcampus in Den Haag.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink veroverden toen bij de vrouwen de titel, bij de mannen strandden Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen in de kwartfinales. Op het vorige EK wist geen van de Nederlandse duo's voorbij de achtste finales te komen.