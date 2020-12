Rutte in toespraak: 'Nederland moet op slot, de rek is er echt uit'

Premier Rutte spreekt vanuit zijn werkkamer de Nederlandse bevolking toe over corona - ANP

Het kabinet heeft geen andere keuze dan het land voor vijf weken op slot te doen. Dat zei premier Rutte in zijn toespraak tot het Nederlandse volk vanuit zijn werkkamer in het Torentje. "We realiseren ons dat dit een heftig besluit is, zeker vlak voor de Kerst. We hebben geen keus." Bij het begin van zijn toespraak zei Rutte dat hij in maart had gehoopt dat dit voor het laatst zou zijn;

Rutte: 'Nederland gaat op slot' - NOS

Buiten stonden zo'n honderd demonstranten bij de Hofvijver lawaai te maken en dat protest was binnen te horen. "We hebben niet te maken met een onschuldige griep, wat sommige demonstranten buiten nog steeds denken", zei Rutte, reagerend op het protest. "Het is een virus dat iedereen hard kan raken. Niet alleen de alleroudsten." Tandvlees De premier wees naar het aantal besmettingen dat in een 'sneltreinvaart' stijgt. Elke dag vallen er zestig doden, elke dag komen er bijna 10.000 besmettingen bij. "Dat is een Kuip vol in zes dagen." Zo'n miljoen behandelingen in ziekenhuizen zijn uitgesteld en mensen in de zorg lopen al maanden op hun tandvlees, zei Rutte. Rutte reageert op het protest buiten;

Rutte: 'We hebben niet te maken met een onschuldige griep, zoals de demonstranten buiten denken' - NOS

Rutte ging uitgebreid in op alle maatregelen die zijn genomen, zoals de sluiting van niet-essentiële winkels en alle scholen in Nederland. "Alles is erop gericht om de contacten tot een minimum te beperken", zei hij. Appel Rutte roept Nederlanders op om het vol te houden en door de zure appel heen te bijten. Hij hoopt ook dat iedereen elkaar blijft helpen en geduldig blijft, ook tegen het zorgpersoneel dat heel hard werkt. "Maak er ondanks alles een mooie en warme Kerst van." De premier gelooft dat het in 2021 beter zal gaan vanwege de komst van het vaccin en hij sprak over het jaar van hoop. "Van licht aan het eind van de tunnel."

'Het wordt beter, we laten corona achter ons' - NOS

Rutte zei dat hij snapt als Nederlanders zich afvragen of zo'n harde ingreep nu wel nodig is. "Over alles kan een lange discussie worden gevoerd en daar zullen dan wel goede argumenten voor zijn." Maar Nederland zit nu niet in een situatie om voor een andere aanpak te kiezen. "Die luxe hebben we niet." De toespraak van Rutte duurde zo'n18 minuten en is hier helemaal te bekijken.