'Advocatenkantoor in Utrecht beschoten'

De politie doet onderzoek bij een pand aan de Maliebaan in Utrecht na een melding van een verdachte situatie. Het gaat volgens Het Parool om het kantoor van de advocaten Louis de Leon en Yassine Bouchikhi, dat afgelopen nacht zou zijn beschoten.

De Leon en Bouchikhi staan onder anderen cliënten bij in grote liquidatiezaken. Zo is Bouchikhi als advocaat betrokken bij het grote Marengo-proces rond Ridouan Taghi, waarin in totaal zeventien verdachten terechtstaan voor vijf moorden en nog eens vijf pogingen daartoe. De Leon was eerder advocaat van Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender.

In ramen naast de voordeur van het advocatenkantoor in Utrecht zitten volgens Het Parool drie gaten. De twee advocaten namen aan het eind van de middag de schade op. "Ze proberen ons zo het werk onmogelijk te maken, maar dat lukt ze niet", zei De Leon.

Geen melding van schietincident

De politie kan niet bevestigen dat er is geschoten, schrijft RTV Utrecht. Wel zegt een woordvoerder dat er afgelopen nacht geen melding is binnengekomen van een schietincident. Pas vanmiddag om 13.15 uur werd melding gemaakt van een verdachte situatie.

Vanwege het onderzoek wil de politie verder geen mededelingen doen. "We zijn nog druk aan het kijken wat wel en wat niet klopt", aldus de woordvoerder.

In augustus werd in Amsterdam nog het kantoorpand van advocaat Jan-Hein Kuijpers beschoten.