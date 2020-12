Oud-golfer en organisator KLM Open Van Erven Dorens (83) overleden

Voormalig golfer Robbie van Erven Dorens is afgelopen weekeinde op 83-jarige leeftijd overleden. Van Erven Dorens was ook bijna 25 jaar lang de organisator en promotor van het Dutch Open, beter bekend als het KLM Open.

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw maakte golfer Van Erven Dorens deel uit van het Nederlandse team en werd hij verschillende keren Europees- en wereldkampioen bij de amateurs.

In 1980 nam Van Erven Dorens de organisatie van het - zoals het toen nog heette - Dutch Open over. Hij strikte KLM als sponsor en bouwde het evenement uit tot een Europees toptoernooi. De editie van 2019 was een bijzondere: het was dat jaar namelijk niet alleen de honderdste editie van het toernooi, ook hoofdsponsor KLM vierde feest vanwege het honderdjarig bestaan.

De beste amateur bij het KLM Open ontvangt sinds 2005 de Van Erven Dorens Trofee.