Vanavond zond de NOS een nieuwe editie uit van Het coronavirus: feiten en fabels. Daarin ging het over jouw vragen over het coronavirus en de maatregelen. Te gast waren onder anderen minister De Jonge van Volksgezondheid. Voor medische vragen waren epidemioloog Patricia Bruijning en immunoloog Marjolein van Egmond aanwezig in de studio.

Presentatoren Winfried Baijens en Saïda Maggé legden jullie vragen voor aan de gasten.

Bekijk de hele uitzending hier terug: