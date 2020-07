Iran: forse financiële schade door brand atoomcomplex, mogelijk vertraging

De brand in het nucleaire complex Natanz in Iran heeft geleid tot aanzienlijke financiële schade en mogelijke vertraging van de productie van atoomcentrifuges. Dat heeft een woordvoerder van het Iraans atoomagentschap gezegd volgens de staatsmedia in het land.

De oorzaak van het incident is ontdekt, maar wordt vanwege veiligheidsoverwegingen pas later bekendgemaakt. Eerder deze week zeiden anonieme functionarissen dat er sprake is van cybersabotage. Het land is in korte tijd getroffen door een reeks vergelijkbare branden en explosies, die in twee gevallen hebben geleid tot grootschalige stroomuitval.

Vertraging

Het beschadigde pand in Natanz zal worden herbouwd, maar dan groter en geavanceerder. De productie van verrijkt uranium heeft volgens de woordvoerder van het Iraans atoomagentschap niet geleden onder de brand.

"Er waren gelukkig geen slachtoffers, maar de financiële schade is aanzienlijk", citeert staatspersbureau IRNA woordvoerder Kamalvandi. "Dit incident kan vertraging veroorzaken voor de ontwikkeling en productie van meer geavanceerde centrifuges."

Ondergrondse 'raketsteden'

Vanavond zei de Revolutionaire Garde dat Iran een reeks ondergrondse raketinstallaties heeft gebouwd langs de kust van de Perzische Golf. De chef van de marine-afdeling noemt het de "nachtmerrie voor Irans vijanden". Het is onduidelijk of de bekendmaking van de zogenoemde "raketsteden" een reactie is op de reeks mysterieuze incidenten in het land.

Als er inderdaad sprake is van cybersabotage dan zou het niet de eerste keer zijn. In 2010 werd hetzelfde nucleaire complex getroffen door het virus Stuxnet. Dat leidde tot een forse vertraging van het omstreden atoomprogramma.