Botman kijkt uit naar weerzien: 'Zou mooi zijn om Ajax eruit te knikkeren'

Lille-verdediger Sven Botman kijkt reikhalzend uit naar de confrontatie met Ajax in de knock-outfase van de Europa League. "Het zou wel mooi zijn om je oude club eruit te kunnen knikkeren", zei hij maandag na het zien van de loting. Daarin werd Lille aan Botmans oude cluppie uit Amsterdam gekoppeld.

"Het wordt denk ik fifty-fifty. Ik denk dat iedereen bij Lille beseft dat het verschil met vorig jaar anders is (toen Ajax twee keer van de club won in de Champions League, red.)."

Botman verwacht op 18 en 25 februari, de data waarop de Europese duels op het programma staan, een spannende confrontatie tussen Ajax en Lille, dat momenteel met Olympique Lyonnais koploper is in Frankrijk.

"Ik heb vorig seizoen met Heerenveen (waaraan Botman was verhuurd, red.) natuurlijk ook tegen Ajax gespeeld, maar dit is denk ik wel iets specialer. Ook omdat er nu veel op het spel staat. Heel bijzonder", aldus de 20-jarige voetballer.

Botman had tijdens loting al contact met ex-ploeggenoten van Ajax - NOS

Wakkert het weerzien met Ajax nog revanchegevoelens aan bij Botman? "Ik heb die vraag vandaag al vaker gekregen, maar het is helemaal niet zo dat Ajax mij graag wilde laten gaan. Ik heb daar zelf ook aan meegewerkt, dus ik heb helemaal geen wraakgevoelens hoor", aldus de verdediger.

Botman doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar speelde nooit in het eerste elftal van de Amsterdamse club. Hij verdiende afgelopen seizoen op basis van zijn sterke huurperiode bij Heerenveen een transfer naar Frankrijk en daar draait 'zijn' Lille mooi bovenin mee.

Volgens Botman vlogen al tijdens de loting de appjes over en weer met zijn voormalige ploeggenoten uit Amsterdam. "Ik heb nog veel vrienden daar en veel contact met Perr Schuurs, Jurgen Ekkelenkamp en Kjell Scherpen. Het is leuk om op elkaar op deze manier weer te ontmoeten. Dat komt niet vaak voor."

