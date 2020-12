Nederland vanaf vandaag in lockdown: de maatregelen tot en met 19 januari

Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe maatregelen . We beginnen met de feestdagen, wanneer juist een kleine versoepeling geldt van de lockdown-regels:

Premier Rutte wond er geen doekjes om in zijn tv-toespraak. "Nederland gaat op slot", zei hij vanuit het Torentje, begeleid door fluitconcerten op straat. De lockdown ging om middernacht al in en geldt zeker vijf weken, in ieder geval tot en met 19 januari.

Waar de komende tijd nagenoeg alle maatregelen worden aangescherpt, is er een uitzondering voor Kerst: tussen 24 en 26 december mag je nog steeds maximaal drie bezoekers per dag thuis ontvangen, net als nu. Het gaat dan om mensen van 13 jaar en ouder; kinderen tot en met 12 zijn uitgezonderd.

Anders dan in het voorjaar moeten niet-essentiële winkels dicht. Het gaat dan om bijvoorbeeld kleding-, schoenen- en interieurzaken. Supermarkten blijven open, net als slagers, bakkers en andere winkels voor eerste levensbehoeften. Andere uitzonderingen zijn onder meer tankstations en drogisterijen.

De sluiting van scholen duurt zeker tot en met het weekend van 16 en 17 januari. In de eerste weken van het nieuwe jaar wordt online les gegeven.

De maximale groepsgrootte van twee mensen geldt binnen én buiten, als je tenminste niet van hetzelfde huishouden bent. Huishoudens van bijvoorbeeld drie of vier mensen kunnen nog wel als gezelschap over straat.

Het maximumaantal mensen dat je thuis mag ontvangen gaat verder omlaag, van drie naar twee. Maar: dat geldt dan weer niet op Kerstavond, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag. Het geldt ook niet voor kinderen van 12 jaar of jonger.

Het advies blijft om zo min mogelijk te reizen. Het kabinet roept iedereen op om tot half maart geen enkele reis te boeken. Dat betekent dat skiën in de krokusvakantie dringend wordt afgeraden.

De harde lockdown is ook een hard gelag voor de cultuur- en vrijetijdssector. Musea, die half november weer open mochten, moeten opnieuw de deuren sluiten. Ook theaters moeten tot en met zeker 19 januari dicht, net als dierenparken, bibliotheken, zwembaden en pretparken zoals de Efteling. Er zijn geen uitzonderingen.

Topsporters worden eveneens uitgezonderd. Zij kunnen ook doorgaan met competities, in tegenstelling tot amateursporters.

Andere bestaande maatregelen blijven gelden. Dat betekent dat de horeca dichtblijft en restaurants alleen nog afhaal- of bezorgmaaltijden mogen aanbieden. Wel nieuw is dat ook restaurants in hotels sluiten. Evenementen blijven verboden.

Welbekende adviezen als 'werk thuis tenzij het niet anders kan', 'was vaak je handen' en 'nies in je elleboog' blijven onverminderd gelden. Ook het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes blijft verplicht.