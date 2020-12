Opstarten topsportcompetities buiten schot bij aanscherping coronamaatregelen

De topsportcompetities kunnen vanaf 17 december gewoon hun activiteiten opstarten. De versoepelingen die het kabinet voor deze competities op 8 december bekendmaakte, blijven ook na de maandag aangekondigde aanscherping van de coronaregels overeind.

Een groot aantal sporten kreeg vorige week toestemming om de clubs in de topcompetities vanaf 17 december weer te laten trainen en wedstrijden te spelen. Het gaat om hockey, basketbal, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en tafeltennis (zowel mannen als vrouwen).

Voetbalcompetities gaan ook door

De eredivisie, eerste divisie en de vrouweneredivisie in het voetbal en de sporters met een A-status bij sportkoepel NOC*NSF mochten al trainen en in een competitieverband uitkomen. Ook voor hen verandert er na vandaag niets. Vanuit het ministerie van VWS is aangegeven dat Nederlandse topsporters zich goed moeten kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar.

Burgemeester Paul Depla van Breda, woordvoerder van de speelsteden in het betaalde voetbal, is blij dat het profvoetbal kan doorgaan. "Op gebied van openbare orde en veiligheid is er geen enkel probleem ontstaan de afgelopen tijd. We zijn wel blij dat het kabinet het vorige week breder heeft getrokken door alle topsportcompetities ruimte geven, dat topsport in zijn totaliteit kan plaatsvinden."

Het besluit van het kabinet betekent ook dat besloten sportevenementen zoals bijvoorbeeld in het langebaanschaatsen en shorttrack (eind december en begin januari) kunnen doorgaan.

Binnensportlocaties voor de breedtesport gaan dicht. Buiten sporten blijft mogelijk. Boven de achttien jaar mag dat laatste alleen met maximaal twee personen. Teamtrainingen en wedstrijden blijven verboden.