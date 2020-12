Voetbal- en dartsfans in Londen vanaf woensdag toch niet meer welkom

Voetbalfans en liefhebbers van darts mogen vanaf woensdag hun geliefde sport niet meer bijwonen in Londen. Dat is het gevolg van weer aangescherpte coronamaatregelen in de Britse hoofdstad.

Begin december werden bepaalde restricties juist opgeheven, nadat Londen in dreigingsniveau 2 was geplaatst. Er was in de voetbalstadions weer plek voor tweeduizend toeschouwers en ook zouden de dartsfans bij het WK, dat dinsdag begint, aanwezig mogen zijn met maximaal duizend man. Maar daar gaat nu alweer een streep doorheen.

Vanwege een piek in de coronabesmettingen is Londen namelijk teruggezet naar het hoogste dreigingsniveau, niveau 3, en zijn de maatregelen strenger geworden.

Dat betekent dat de zes Londense voetbalclubs in de Premier League weer voor lege tribunes moeten spelen. Het gaat om Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham Hotspur en West Ham United.

En ook het WK darts zal zonder fans worden afgewerkt. Het toernooi mag alleen op de openingsdag, dinsdag, nog duizend fans binnenlaten.

Wel supporters bij topper

In andere delen van Engeland, waar andere dreigingsniveaus gelden, kunnen nog wel supporters bij voetbalwedstrijden worden toegelaten. Zo is er woensdag een nieuwe speelronde, waarin onder meer het duel tussen regerend landskampioen Liverpool en koploper Tottenham Hotspur op het programma staat. Daar kunnen tweeduizend supporters bij aanwezig zijn.