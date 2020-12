Wielrenner Ulissi voorlopig aan de kant vanwege hartproblemen

De 31-jarige Ulissi kende een uitstekend seizoen. Hij behaalde vijf overwinningen, waarvan twee in de Giro d'Italia, in oktober. Ook droeg hij in Italië enkele dagen de puntentrui. In totaal boekte hij 38 profzeges tot dusver.

"Ik maak me zorgen en ben boos tegelijkertijd. Ik heb zelf nooit iets gemerkt en voel me goed. Gelukkig handelde de medische staf snel. Ik hoop dat de pauze tijdelijk zal zijn, maar mijn gezondheid heeft de hoogste prioriteit", reageerde Ulissi.