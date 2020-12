OM: Dordtenaar die dreigde met terroristisch misdrijf handelde alleen

De 40-jarige man uit Dordrecht die vrijdag werd opgepakt op verdenking van het dreigen met een terroristisch misdrijf, had nog geen concrete voorbereidingen getroffen. Ook lijkt het erop dat hij alleen handelde, meldt het Openbaar Ministerie.

De verdachte zou online hebben gedreigd met vuurwapengeweld. Hij had ook een vuurwapen bij zich toen hij werd aangehouden door de Dienst Speciale Interventies. Die komt onder meer in actie bij terreurdreigingen.

Langer vast

Het Openbaar Ministerie begon een onderzoek na een tip van de Amerikaanse autoriteiten. Er is nog niets bekend over de inhoud van de dreiging en waar op internet die zou zijn geuit. Wel werd vrijdag al gezegd dat de man "zich keert tegen de coronamaatregelen, de Nederlandse overheid en de politie in het bijzonder".

De verdachte is na zijn aanhouding gehoord door de politie. Uit dat onderzoek kwamen geen aanwijzingen naar voren dat er iemand anders bij betrokken is.

De rechter-commissaris heeft bepaald dat hij nog zeker veertien dagen blijft vastzitten, meldt Rijnmond.