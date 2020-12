Pornhub verwijdert miljoenen pornovideo's

Pornhub - AFP

Pornowebsite Pornhub verwijdert miljoenen video's die door niet-geverifieerde gebruikers zijn geüpload. Pornhub neemt deze stap na kritiek naar aanleiding van een artikel van The New York Times. De krant schreef dat er op de pornosite veel video's te vinden zijn met verkrachtingen en kinderporno. Zo beschrijft het artikel dat de moeder van een 15-jarig vermist meisje uit Florida haar dochter op de website kon vinden in maar liefst 58 seksvideo's. Ook sprak de krant met een geadopteerde vrouw uit China, die sinds haar negende levensjaar door haar adoptieouders tot seksuele handelingen werd gedwongen in video's die vervolgens op Pornhub belandden. Die werden volgens de nu 23-jarige vrouw telkens opnieuw geüpload. "Ik word nog steeds verkocht, ook al ben ik al vijf jaar geleden uit dat leven gestapt." Volgens The New York Times verdient Pornhub via advertenties geld aan dit soort illegale video's, maar Pornhub spreekt tegen dat dit soort video's daardoor welkom zou zijn op het platform.

Pornhub is een soort YouTube voor de porno-industrie. Gebruikers kunnen zelf video's op het platform zetten. Een groot deel van de 6,8 miljoen video's die ieder jaar op het platform belanden is waarschijnlijk met toestemming van de acteurs gemaakt, maar er zitten ook video's tussen met minderjarigen of ongewenste seksuele handelingen of verkrachtingen. In 2019 had de website volgens de eigen statistieken zo'n 115 miljoen bezoekers per dag. Tijdens het begin van de pandemie is dat verkeer wereldwijd toegenomen.