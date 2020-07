Opnieuw boerenacties verspreid over het land, enkele tientallen boeren per locatie

Op verschillende plaatsen in het land wordt opnieuw actiegevoerd door boeren die met hun tractoren snelwegen en distributiecentra blokkeren. Het gaat om acties van variërend tientallen tot honderden boeren.

Zo is de kruising van de snelwegen A32 en A7 bij Heerenveen in beide richtingen dicht door blokkades met tractoren. De politie houdt de actie in de gaten.

Na een mislukte poging gisteren probeerden ook vanavond weer tientallen trekkers het centrum van de stad Groningen te bereiken. Verder blokkeren ongeveer dertig boeren met landbouwvoertuigen de toegangsweg voor de ingang van Eindhoven Airport, waar vanavond nog een vlucht moet landen. De luchthaven verwacht niet dat de actie leidt tot vertraging.

Distributiecentra afgesloten

Ook zijn er bij verschillende distributiecentra van supermarkten blokkades opgeworpen. Dat gebeurde op het terrein bij een distributiecentrum van supermarktketen Aldi in Groenlo, in Gelderland. In Drenthe is een distributiecentrum van supermarktketen Coop in Gieten geblokkeerd. Vanmiddag blokkeerden boeren al enkele uren een distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam.

De boeren voeren actie tegen het voornemen van minister Schouten van Landbouw om het eiwitgehalte in veevoer te verlagen om zo de uitstoot van stikstof te beperken. Volgens de boeren is dat schadelijk voor de dieren. Ook willen ze de stikstofeisen waaraan ze moeten voldoen, terugzien in de prijzen van producten in de supermarkt.