'Bijzonder dat ze me terugvragen', zegt Van Marwijk, die thuiszitten zat is

Ja dus. Van Marwijk vliegt "een dezer dagen" naar de Emiraten. Zonder schoonzoon Mark van Bommel, die werkloos thuis zit en met wie hij in het verleden vaker samenwerkte. "Als hij had gezegd: ik wil graag mee, dan had ik hem graag meegenomen, ja."

"Dat is inderdaad bijzonder, dat ze me al zo snel weer terug vragen", beaamt Bert van Marwijk. De 68-jarige trainer keert een jaar na zijn gedwongen vertrek terug als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten.

"Maar dat is het dan ook. Iedereen zit maar, dus dat heeft misschien wel een rol gespeeld in mijn keuze 'ja' te zeggen."

"Nou heb ik de gelukkige omstandigheid dat je hier goed kan wandelen en mijn kinderen honden hebben, waar we vaak op moeten passen. Dus ik wandel veel, lekker in de buitenlucht."

Voor Van Marwijk komt de stap naar de VAE daarentegen op een lekker moment. Al is hij inmiddels 68, het vele thuiszitten in coronatijd bevalt hem niet. "Zoals zo veel mensen zit ik de hele dag naar buiten te kijken."

Van Marwijk kan zich na zijn perspresentatie in alle rust, want verplichte coronaquarantaine, voorbereiden op een trainingskamp in januari, waar hij de tijd krijgt om zijn team "opnieuw te leren kennen".

Dat trainingskamp is voor hem heel belangrijk. "Anders is je invloed vrijwel nihil. In januari heb ik de spelers 10 of 11 dagen. Het is wel jammer dat ze daarin twee oefenwedstrijden gepland hebben, want ik train liever."

Niet alleen voor de dollars

"Voor de eerste wedstrijd heb ik ze ook een dag of 8 van tevoren al bij elkaar", vervolgt Van Marwijk. Die eerste - officiële - wedstrijd staat voor 25 maart op de rol, thuis tegen Maleisië in de Aziatische WK-kwalificatie. Direct een belangrijke pot.

De Emiraten staan, in een poule van vijf landen, vierde achter Vietnam, Maleisië en Thailand. Alleen de groepswinnaars en vier beste nummers twee (van acht poules) gaan door naar de volgende groepsfase.