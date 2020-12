'Had weken eerder gemoeten' en 'dit gaat eenzaam zijn', de reacties op de lockdown

Waar je vandaag ook bent, de aangekondigde harde lockdown is het gesprek van de dag. Afgaande op reacties op sociale media en op straat lijkt er begrip en steun te zijn voor de ingrijpende maatregelen die het kabinet vanavond officieel bekendmaakt. Maar er zijn ook veel zorgen, bijvoorbeeld over de economie en over eenzaamheid.

Je kunt het laatste nieuws volgen in ons liveblog.

Bij winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht, dat nagenoeg volledig op slot gaat door de lockdown, reageert het publiek met berusting. "Misschien hebben we het er met zijn allen wel naar gemaakt, dat we nu op de blaren moeten zitten", zegt iemand. Een ondernemer reageert: "We kunnen zo niks meer doen, schandalig".

Dit zijn meer reacties uit Utrecht en Leiden; de meeste mensen hebben wel begrip voor de ingreep: