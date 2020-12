Bijna zeven op de tien Nederlanders voor strenger coronabeleid

68 procent van de Nederlanders is voor strengere kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus. De helft (49 procent) wil een 'totale lockdown', tegenover een derde (34 procent) die daartegen is. 44 procent zou de instelling van een avondklok steunen, zoals onder meer België die kent.

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research, het bureau dat maandelijks in opdracht van de NOS de steun voor het coronabeleid peilt. De peiling werd afgelopen weekend afgenomen, dus voor het nieuws van vandaag dat het kabinet verregaande maatregelen gaat afkondigen.

Bijna alles lijkt tot en met 19 januari dicht te gaan: van scholen tot niet-essentiële winkels en musea en theaters. Een avondklok maakt hoogstwaarschijnlijk geen deel van uit van die nieuwe, harde lockdown. 2353 mensen werkten mee aan het onderzoek van I&O Research.

'Mensen begrijpen dit goed'

Het onderzoeksbureau doet al sinds de start van de crisis onderzoek naar het draagvlak voor de coronamaatregelen. Daaruit blijkt al langer dat er meer Nederlanders voor een strenger beleid zijn dan voor versoepelingen. De voorbije maand is dat percentage verder opgelopen: van 60 in november naar 68 nu. "Dat het strenger moet, dat begrijpen mensen heel goed", maakt onderzoeker Peter Kanne op uit de resultaten.

De ruime steun voor een steviger beleid is vergelijkbaar met de 66 procent van half oktober, ten tijde van de afkondiging van de huidige 'gedeeltelijke lockdown'. Ook toen liepen de besmettingscijfers snel op. Daarna volgde een snelle daling van het aantal positieve testen, maar die is al een aantal weken omgeslagen in een al even snelle stijging.

Forum voor Democratie

Volgens Kanne zijn kiezers van vrijwel alle partijen het erover eens dat een steviger beleid de voorkeur verdient. De achterban van Forum voor Democratie is de enige die daar anders over denkt: zo'n driekwart vindt dat het soepeler kan.

In de bevolking als geheel is dat nog altijd zo'n 16 procent. 4 procent meent dat alle maatregelen kunnen worden losgelaten.

'Achter de feiten aan'

De steun voor het coronabeleid als geheel is de voorbije maand afgenomen van 73 naar 66 procent. Volgens Kanne was ook dat te zien in oktober: "Als de bevolking het gevoel heeft dat het kabinet een beetje achter de feiten aanloopt, dan neemt de steun af."