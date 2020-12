Tbs met dwangverpleging voor doodsteken hardloper in Groningen

Een man van 27 is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een hardloper in Groningen, in mei vorig jaar. De dader krijgt geen straf opgelegd, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard.

Milton T. stak op de avond van 14 mei vorig jaar een hardloper in zijn rug bij het Jaagpad. Het 27-jarige slachtoffer overleefde dat niet.

Hallucinaties

Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum blijkt dat T. schizofreen is. Volgens de deskundigen lijdt hij onder meer aan paranoïde wanen, fysieke waanbelevingen en hallucinaties. Zo heeft hij het idee dat anderen invloed kunnen uitoefenen op zijn persoonlijkheid en op zijn lichaam, schrijft RTV Noord.

T. moet 75.000 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Hij was zelf niet in de rechtszaal aanwezig, maar volgde de uitspraak vanuit de gevangenis in Vught. Omdat daar corona is uitgebroken, mocht hij niet naar Groningen. Zijn advocaat volgde de uitspraak telefonisch.

De uitspraak van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.