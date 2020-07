Zenit prolongeert Russische titel dankzij zege bij Vilhena's Krasnodar

FC Zenit is opnieuw kampioen van Rusland. De club uit Sint-Petersburg is dankzij een 4-2 zege in de uitwedstrijd tegen FC Krasnodar niet meer te achterhalen.

Krasnodar, de nummer drie van de ranglijst, kwam in eigen huis twee keer terug van een achterstand, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven. Wanderson, de zoon van oud-Ajacied Wamberto, miste bij een 1-1 stand een strafschop voor de thuisploeg.

Zenit heeft met nog vier speelronden te gaan dertien punten voorsprong op nummer twee Lokomotiv Moskou, Krasnodar volgt met 45 punten en een wedstrijd minder gespeeld.

Krasnodar, waar ook Tonny Vilhena onder contract staat, ligt daarmee op koers voor een Champions League-ticket. De nummers één en twee van Rusland plaatsen zich rechtstreeks voor het miljardenbal, de nummer drie kwalificeert zich voor de voorrondes.