Acht jaar cel en tbs voor dader in Zeeuwse misbruikzaak

Een 47-jarige man uit Aardenburg die jarenlang twee minderjarige dochters van zijn vriendin misbruikte, is veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Ook heeft hij een vriendinnetje van een van zijn stiefdochters verkracht.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging tegen de man. Ook de moeder van de slachtoffers staat terecht, maar haar zaak wordt later behandeld.

Seksueel misbruik

De rechtbank acht bewezen dat Pascal P. het misbruik pleegde tussen 2008 en 2019. Bij een van de stiefdochters is er ook sprake van mensenhandel, omdat zij door de verdachte naar parkeerplaatsen en parenclubs werd gebracht waar zij door meerdere mannen seksueel werd misbruikt.

Volgens de rechtbank was het meisje erg kwetsbaar, schrijft Omroep Zeeland. De man had een relatie met haar moeder en fungeerde als stiefvader. Ze noemde hem ook 'papa'. Bij beide stiefdochters begon het misbruik vanaf hun achtste levensjaar.

Verdovende middelen

Bij het misbruik gebruikte de man ook verdovende middelen, zoals slaappillen, pijnstillers of ghb,, om de slachtoffers te drogeren. Daarnaast is hij veroordeeld voor het maken en verspreiden van kinderporno.

Als de man niet verminderd toerekeningsvatbaar was geweest, waren de strafeis én de opgelegde straf hoger uitgevallen. Maar volgens psychologische rapporten is de man hyperseksueel, heeft hij pedofiele neigingen en een anti-sociale geaardheid. Ook is hij als kind zelf seksueel misbruikt.

Hoger dan geëist

De strafvermindering wordt volgens de rechtbank weer deels gecompenseerd door het feit dat hij in 2004 al is veroordeeld voor twee zedenmisdrijven met minderjarige meisjes. Dat hij niets heeft geleerd van zijn straf en behandeling hiervoor, werkt volgens de rechtbank strafverhogend.

Dat is ook mede de reden dat de rechtbank uitkomt op een hogere celstraf dan de eis van het OM. De kans op herhaling acht de rechtbank groot. Daarom wordt naast gevangenisstraf ook tbs opgelegd.

De man moet de twee misbruikte zusjes ook een schadevergoeding betalen. Het gaat bij de oudste zus om 70.000 euro en 50.000 euro bij de jongste.

Moeder

De vrouw moet later voor de rechter verschijnen, haar zaak lag stil omdat de advocaat de rechtbank wraakte. Maar dat wrakingsverzoek is inmiddels ongegrond verklaard.

De rechtbank liet vandaag al wel iets los over de betrokkenheid van de moeder, die een "onmisbare" rol had in het faciliteren van het misbruik. Dat zij haar dochters niet zelf heeft misbruikt, doet daar volgens de rechtbank niets aan af.