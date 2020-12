EK hockey 2023 toegewezen aan Duitse stad Mönchengladbach

De Europese kampioenschappen hockey (mannen en vrouwen) van 2023 zijn toegewezen aan de Duitse stad Mönchengladbach. De EK staan op het programma voor augustus 2023.

Ook Antwerpen was nog in de race om de EK te organiseren, maar de Europese hockeybond EHF besloot de EK aan de Duitse stad Mönchengladbach toe te wijzen. "We weten dat beide federaties goed in staat zouden zijn om een uitstekend evenement neer te zetten. We vertrouwen er dan ook op dat de DHB (Duitse hockeybond, red.) ons meest prestigieuze evenement goed kan organiseren", lichtte EHF-voorzitter Marijke Fleuren toe.

De voorzitter van de DHB, Carola Meyer, reageerde verheugd. "Het mooiste voor ons komt aan het einde van dit moeilijke jaar voor de sport. Dat we de EK na twaalf jaar weer naar Mönchengladbach konden halen, daar kan niks aan tippen."

EK 2021 in Amstelveen

De EK van 2021, die naar juni zijn verplaatst in verband met de Olympische Spelen komende zomer, vinden in Amstelveen plaats. Mönchengladbach was eerder in 2011 al gastheer van de EK.

Bij de vorige EK in Antwerpen, in 2019, wonnen de Nederlandse hockeysters goud door in de finale Duitsland te verslaan. De mannen pakten brons. België is de regerend Europees kampioen bij de mannen.