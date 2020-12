Lockdowndrukte: burgemeesters roepen op om niet meer naar stadscentra te komen

Meerdere burgemeesters roepen op om niet meer naar de binnenstad te komen. Na het nieuws over de nieuwe strenge lockdown werd het op veel plekken in het land flink druk in de centra. Onder anderen burgemeester Den Oudsten van Utrecht en Van Zanen van Den Haag spreken zich uit.

De gemeente Den Haag schrijft op Twitter dat het te druk is in het centrum: "doe je (kerst)inkopen online" is het advies. Maar ook steden als Groningen, Maastricht, Rotterdam en Leiden laten weten dat het te druk is.

Niet alleen in de winkelcentra is het druk, ook bij bouwmarkten slaan mensen nog even snel hun slag, zoals bij deze bouwmarkt in Beverwijk: