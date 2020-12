Drukte in reactie op de lockdown: lange rijen en winkels langer open

Vlak na het nieuws over de nieuwe strenge lockdown ontstonden op veel plekken in het land flinke rijen voor allerlei winkels. Bovenstaande foto werd gemaakt in Amersfoort, maar ook bijvoorbeeld in Eindhoven was het snel druk. RTV Noord meldt in het liveblog dat verslaggevers zien dat het druk is bij de IKEA en bouwmarkten.

In Haarlem reageerden winkeliers bezorgd over de gevolgen, maar ook over de drukte: "Het wordt waarschijnlijk een stormloop, je ziet dat het nu al drukker is dan normaal op maandag", zegt een winkelier tegen NH Nieuws.

In Hilversum was aan de online druktemeter te zien dat het meteen voller werd in het centrum.