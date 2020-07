Vol programma baart Koeman en Bosz zorgen: 'Dat kán niet goed gaan'

Koemen over belasting internationals: 'Het is overvol, ze krijgen amper vakantie' - NOS

"Het is overvol, spelers krijgen amper vakantie. Ik maak me zorgen over voetballers die dit soort programma's in een korte periode moeten afwerken", aldus Ronald Koeman, die dit jaar met Oranje ook nog eens verplicht twee extra oefeninterlands moet afwerken. "Het wordt allemaal nog korter op elkaar en het was al zo vol."

Als De Ligt na dinsdag, als hij door een schorsing ontbreekt in het duel met AC Milan, alles speelt bij Juventus en Oranje komt hij tussen de herstart van de Serie A en het einde van het EK tot 81 duels in 384 dagen. Oftewel elke 4 à 5 dagen een wedstrijd.

Ook Peter Bosz, die bij het Duitse Bayer Leverkusen veel internationals onder contract heeft staan, houdt zijn hart vast. "Het gaat in de discussies heel veel over geld en de fans die er niet bij mogen zijn, maar als je kijkt naar de belasting voor de spelers en dan met name de internationals: dat kán niet goed gaan."

Ook voor de bondscoach is het gissen hoe hij zijn internationals zich volgend jaar melden voor het EK. "Je hoopt natuurlijk dat ze af en toe rust krijgen bij hun clubs. Voor dit EK hadden we al een aantal blessures, met Memphis Depay, Steven Bergwijn en Donyell Malen. Laten we zorgen dat we volgend seizoen allemaal fitte spelers hebben. Een oplossing is minder wedstrijden, maar dat gebeurt niet."

"Wij zijn in Duitsland wel aan het kijken of wij en Bayern München (dat in de bekerfinale Leverkusen versloeg, red.) later kunnen instromen in de competitie. Dat betekent wel dat je later in het seizoen met een extra midweekse speelronde komt te zitten, maar dat die jongens toch ergens hun vakantie kunnen krijgen."

Lichaam zegt 'stop'

Bosz begon zelf in 1992 ook aan het nieuwe seizoen zonder noemenswaardige vakantie, omdat hij die zomer actief was geweest op het EK. "Dat doet zo veel met je lichaam. Hoe vaak zie je niet dat juist de internationals voor langere tijd geblesseerd raken? Op een gegeven moment zegt het lichaam 'stop'. Als de consequentie is dat jongens hun kruisband afscheuren... dat is denk ik niet de bedoeling."