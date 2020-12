Grote Google-storing voorbij, er waren wereldwijd meldingen

Internetgigant Google heeft last gehad van een grote storing. Volgens de statuspagina van het bedrijf waren hierdoor alle diensten getroffen. Inmiddels staan alle diensten weer op 'groen', wat betekent dat er geen problemen meer zijn.

Onduidelijk is wat de oorzaak van de storing was.

De problemen deden zich onder meer voor bij Gmail, Drive (de opslagdienst). Ook videobelfunctie Google Meet, vanwege het vele thuiswerken extra belangrijk, had er last van. YouTube - dat eigendom is van Google - staat niet op de statuspagina, maar ook daar werden problemen gemeld.

Volgens storingensite Downdetector waren er wereldwijd meldingen. De meeste kwamen uit Europa, gevolgd door de oostkust van de VS, Japan en India.