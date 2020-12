Ajax treft oude bekende in Europa League, PSV ontmoet Olympiakos

Vorig seizoen troffen Ajax en Lille elkaar nog in de groepsfase van de Champions League. Ajax won in Amsterdam met 3-0 en zegevierde in Frankrijk met 2-0.

De heenwedstrijden in de zestiende finales worden gespeeld op donderdag 18 februari 2021. De returns volgen een week later. Ajax en PSV beginnen met een uitwedstrijd.

De tegenstanders van Ajax en PSV in de zestiende finales van de Europa League zijn bekend. Ajax neemt het op tegen het Franse Lille en PSV treft het Griekse Olympiakos.

Olympiakos is de huidige koploper van de Griekse competitie.

PSV treft bij Olympiakos, dat in de groepsfase van de Champions League derde werd achter Manchester City en FC Porto, de Portugees Bruma. De aanvaller wordt dit seizoen door PSV aan de Griekse club verhuurd.

Benfica speelt tegen Arsenal en Tottenham Hotspur neemt het op tegen het Oostenrijkse Wolfsberger, dat in de groepsfase onder meer Feyenoord achter zich liet.

Trainer Peter Bosz moet met Bayer Leverkusen ten koste van het Zwitserse Young Boys de achtste finales zien te bereiken.

PSV groepswinnaar, Ajax afvaller

PSV besloot de groepsfase van de Europa League vorige week als winnaar van groep E, met verder Granada, PAOK en Omonia Nicosia. Het is de eerste keer sinds het seizoen 2015/2016 dat de Eindhovenaren in Europa overwinteren.

Ajax stroomt net als vorig seizoen in als een van de afvallers uit de Champions League. De Amsterdammers eindigden in de groepsfase van het miljardenbal op de derde plek in een poule met verder Liverpool, Atalanta Bergamo en FC Midtjylland.

Vorig jaar werd Ajax in de eerste ronde van de knock-outfase van de Europa League direct uitgeschakeld. Het Spaanse Getafe was destijds over twee wedstrijden te sterk.