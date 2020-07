Russen gearresteerd voor moord op Tsjetsjeense dissident in Oostenrijk

In Oostenrijk zijn twee Russen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Tsjetsjeense dissident in Linz. Het slachtoffer is een 43-jarige Russische asielzoeker die al jaren in Oostenrijk woonde. Oostenrijkse media melden dat hij daar bekendstond als Martin B. en dat hij een criticus was van de Tsjetsjeense leider Kadyrov.

Een van de verdachten, een 47-jarige Rus uit Tsjetsjenië, werd kort nadat het lichaam van B. was ontdekt opgepakt. De andere verdachte (37) komt eveneens uit Tsjetsjenië en is woonachtig in Oostenrijk. Hij werd aanvankelijk ondervraagd als getuige, maar werd later alsnog als verdachte aangemerkt nadat hij tegenstrijdige verklaringen had afgelegd.

De doodgeschoten Tsjetsjeen kwam in 2005 vanuit de autonome Russische republiek naar Oostenrijk. Destijds zou hij Mamikhan Oemarov hebben geheten. Nadat hij in 2007 de vluchtelingenstatus had gekregen, ging hij als Martin B. door het leven, meldt het Oostenrijkse persbureau APA.

Kritische video's

De Oostenrijkse politie doet onderzoek en vindt het nog te vroeg om te speculeren over een motief voor de moord, die mogelijk een politieke achtergrond heeft. B. zette vanuit Oostenrijk video's online waarin hij kritiek uitte op de pro-Russische president Ramzan Kadyrov, die sinds 2007 met harde hand regeert en al jaren wordt beschuldigd van ernstige mensenrechtenschendingen.

Verder zegt het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken dat B. in 2017 bewijs leverde in een moordzaak in dat land. Die zaak ging over de moord op de echtgenote van een man die van plan zou zijn geweest om de Russische president Poetin om te brengen.

Moord in Berlijn

De dood van de B. komt op het moment dat er internationaal groeiende zorgen zijn over de veiligheid van Tsjetsjenen in het buitenland. In januari werd een kritische Tsjetsjeense blogger vermoord in Lille en een maand later werd een andere Tsjetsjeen aangevallen in Zweden.

Ook in Berlijn was het vorig jaar raak. Daar werd in een park op klaarlichte dag een Georgische vluchteling van Tsjetsjeense afkomst doodgeschoten, na een reeks mislukte liquidatiepogingen. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie is het vrijwel zeker dat die moordaanslag in opdracht van Rusland werd gepleegd. Onderzoeksjournalisten koppelden de dader aan de Russische inlichtingendienst GROe.