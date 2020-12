Standbeeld voor Enith Brigitha lijkt er te komen na crowdfundactie

Enith Brigitha won 21 Nederlandse zwemtitels, werd twee keer sportvrouw van het jaar én was de eerste zwarte vrouw die een olympische medaille won. Maar toch is er in Nederland nergens een eerbetoon aan haar terug te vinden. Programmamaker Mo Hersi wil daar verandering in brengen.

"We hebben wat recht te zetten", vindt Hersi, die Brigitha afgelopen zomer interviewde. "Haar verhaal en haar prestaties. Waarom is er geen standbeeld van haar? In Almere is onlangs een Wall of Fame geopend en zelfs daar is Enith Brigitha vergeten."

Hersi zette een crowdfunding op om het kunstwerk te realiseren. Met nog een halve dag te gaan is 80 procent van de benodigde 16.000 euro binnen, dus Hersi heeft goede hoop dat het gaat lukken.

"We hebben al met beleidsadviseurs van de gemeente Almere gesproken en er is ook al wat contact met wethouders, dus daar kunnen we op voortborduren." Hersi hoopt medio volgend jaar een beeld door de Curaçaose kunstenaar Patrick Mezas te kunnen schenken aan Almere.

Enith Brigitha noemt het een geweldig initiatief. "Ik ben er heel dankbaar voor dat mensen bereid zijn dit te sponsoren", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik vind het echt fantastisch dat het gaat lukken."