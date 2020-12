'Autovoeler' verdacht van diefstal uit negen auto's

Een 44-jarige man wordt ervan verdacht in een aantal Gelderse gemeenten tenminste negen auto-inbraken te hebben gepleegd.

De verdachte werd door de politie de 'autovoeler' genoemd vanwege zijn manier van werken, schrijft Omroep Gelderland. De man voelde of een auto was afgesloten. Wanneer dat niet het geval was sloeg hij zijn slag.

De verdachte werd vorige week op heterdaad betrapt bij een auto-inbraak in Huissen. De politie kreeg hem in beeld door alle aangiften van diefstallen uit auto's van het afgelopen jaar te onderzoeken binnen de drie gemeenten waar de man actief was.