Koeman kan borst natmaken: Barcelona in Champions League tegen PSG

De loting voor de achtste finales van de Champions League heeft een aantal mooie affiches opgeleverd. Coach Ronald Koeman trof het niet: zijn FC Barcelona neemt het op tegen Paris Saint-Germain, de verliezend finalist van afgelopen seizoen.

De meest recente Champions League-ontmoeting tussen Barça en PSG staat bij veel voetballiefhebbers nog in het geheugen gegrift. Na een 4-0 nederlaag in Parijs, plaatste Barcelona zich in 2017 met een sensationele 6-1 zege in de return alsnog voor de kwartfinales.

De Roon en co. tegen Real Madrid

Hakim Ziyech speelt na de winter met Chelsea tegen Atlético Madrid. Voor titelhouder Bayern München kwam het Italiaanse Lazio, waar onder anderen de Nederlander Wesley Hoedt onder contract staat, uit de koker.

Voor Atalanta Bergamo, dat in de groepsfase boven Ajax eindigde, wacht een op papier zware kluif. De Italiaanse club, met onder anderen Marten de Roon en Hans Hateboer, neemt het op tegen Real Madrid.