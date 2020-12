Oud-Dutchbatters: overheid, defensie en media moeten alsnog met erkenning komen

Van de 850 Dutchbat III-veteranen werkten er 430 mee aan het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Defensie is uitgevoerd. De meesten kijken met gemengde gevoelens terug op de missie, die een traumatische afloop kende.

De missie werd beëindigd kort na de verovering van Srebrenica op 11 juli 1995 door de Bosnisch-Servische troepen van generaal Mladic. Dutchbat had een beperkt mandaat, was licht bewapend en kreeg geen steun van de Navo toen de Bosnische Serviërs oprukten naar de enclave.

De veteranen zijn positief over de onderlinge kameraadschap en de levenservaring die ze destijds opdeden. Maar de frustratie over het gebrek aan steun, waardering en nazorg weegt zwaarder, geven velen aan. Een kwart tot een derde voelt zich belemmerd in zijn functioneren in het dagelijks leven, vooral door posttraumatische klachten. Een op de vijf zegt geen professionele hulp te krijgen, terwijl daar wel om is gevraagd.

De behoefte aan erkenning en waardering leeft breed onder de oud-Dutchbatters. De meesten voelen zich onvoldoende gewaardeerd door het ministerie van Defensie, de overheid en de samenleving. Ze vinden alleen erkenning onder collega-veteranen en hun directe naasten.

Schuldige of dader

Vooral de berichtgeving in de media heeft volgens hen bijgedragen aan het negatieve beeld van Dutchbat III dat in de samenleving ontstond. Driekwart voelt zich door de media neergezet als schuldige of dader. Dat resulteerde erin dat ze zich op verjaardagen of op hun werk moesten verdedigen tegen allerlei verwijten aan het adres van Dutchbat.

Ook een deel van het thuisfront, voornamelijk de partners van oud-militairen met posttraumatische problemen, spreken van een negatieve invloed van de missie op het dagelijks leven. Steun en waardering vanuit de overheid of defensie werd pijnlijk gemist, geeft 60 procent van de partners aan.

Veteraan Liesbeth Beukeboom maakte deel uit van Dutchbat III. Ze denkt nog dagelijks terug aan de missie.