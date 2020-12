Voormalig Liverpool-coach Houllier (73) overleden

Voormalig voetbaltrainer Gérard Houllier is op 73-jarige leeftijd overleden. De Fransman had in het verleden onder meer Liverpool, Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain en Aston Villa onder zijn hoede.

Een aantal dagen geleden onderging Houllier nog een hartoperatie in Parijs. Drie weken eerder was hij ook al geopereerd, maar een nieuwe ingreep bleek nodig.

Succes bij Liverpool

Met Liverpool won Houllier in 2001 onder meer de UEFA Cup en de Engelse FA Cup. Hij was tussen 1998 en 2004 trainer van de Reds en coachte in die periode meer dan driehonderd wedstrijden.

Houllier was eerder (van 1992 tot 1993) bondscoach van Frankrijk. Hij loodste Lyon, de club waarvoor hij na Liverpool werkte, in 2006 en 2007 naar de Franse landstitel. Dat was hem in 1986 al gelukt met Paris Saint-Germain.