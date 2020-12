Bijna alles dicht, harde lockdown tot en met 19 januari

Het kabinet gaat over tot deze drastische maatregelen omdat het aantal besmettingen hard is opgelopen en de druk op de zorg te groot wordt. Het kabinet hoopte op het terugbrengen van het aantal besmettingen half december naar 3600, maar het zijn er nu dagelijks bijna 10.000.

Het kabinet bereidt een vergaande lockdown voor waarbij bijna alles tot en met 19 januari dicht gaat: van scholen tot niet-essentiële winkels tot musea tot theaters, melden bronnen in Den Haag aan de NOS. De maatregelen gaan vannacht om middernacht al in, om een run op winkels morgen te voorkomen.

Correctie van de redactie: in een eerdere versie van dit artikel stond ten onrechte dat ook fysiotherapeuten hun werk moeten stoppen. Dat is onjuist, fysiotherapie is geen contactberoep, maar een beroep in de zorg. Dat is aangepast in de tekst.