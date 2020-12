Opnieuw 'Brextra Time': deadline brexit-handelsdeal verschuift naar 31 december

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben tot 1 januari om een overeenkomst te sluiten over hoe de handel tussen de twee blokken er moet uitzien als de brexit daadwerkelijk in de praktijk gebracht gaat worden. In januari van dit jaar traden de Britten al formeel uit de EU, maar tot het eind van dit jaar geldt een overgangsperiode.

Barnier deed zijn uitspraken vanochtend voor overleg met de 27 EU-ambassadeurs, die worden bijgepraat over de gesprekken die dit weekend plaatsvonden. Beide partijen, maar met name de Britten, hadden gisteren eigenlijk als deadline gesteld; als er dan geen akkoord zou zijn, zou een no-dealbrexit volgen.

EU-toponderhandelaar Michel Barnier is ervan overtuigd dat er nog altijd een brexit-handelsdeal mogelijk is. Volgens hem hebben de Europese Unie en de Britten twee grote twistpunten, die gaan over eerlijke handelsconcurrentieregels en visrechten.

In Britse tabloids is 'Brextra Time' weer van stal gehaald, zag correspondent Tim de Wit vanochtend in Londen. Hij constateert dat Johnson de stekker er toch niet uit wil trekken, om te voorkomen dat de schuld bij hem komt te liggen.

Volgens De Wit is de deadline hiermee verplaatst naar 31 december. "Dat is de enige deadline die we nu serieus kunnen nemen, daar kan niet zo heel veel meer aan veranderd worden. De EU zei tot nu toe dat er ruim voor de 31e een akkoord moet zijn, omdat het Europees Parlement het moet bestuderen, erover moet stemmen en de tekst moet dan vertaald worden in alle 24 talen van de Europese Unie. Maar nu wordt er gekeken naar manieren om dat anders op te lossen, zodat ze toch tot het eind van het jaar kunnen dooronderhandelen."

Het Europees Parlement praat vandaag verder over hoe het moet met de goedkeuring. De verwachting is dat ze extra tijd gaan vrijmaken tussen Kerst en Oud en Nieuw, maar het zal krap worden, zegt Brussel-correspondent Bert van Slooten.