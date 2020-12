Hamilton dominant, slotakkoord Verstappen biedt hoop: Formule 1 in vogelvlucht

Het deelnemersveld aan de Formule 1 in 2020 - Formula 1

Max Verstappen sloot zondag een bizar jaar voor de Formule 1 in grote stijl af. De Nederlander was oppermachtig van start tot finish in Abu Dhabi, iets wat hij in de vijf maanden daarvoor vaker had willen laten zien. Wereldkampioen Lewis Hamilton stond echter boven alle partijen met elf overwinningen en drie overige podiumplaatsen. Het jaar 2020 zou het jaar worden van de meeste races (22) en de rentree van Zandvoort in het Formule 1-crisis. Het coronavirus gooide echter alles in de war. De eerste negen races worden afgelast, waaronder de race op Zandvoort op 3 mei. Op 2 juni presenteerde de FIA een aangepaste kalender, die uiteindelijk zeventien races zou bevatten. Drie daarvan werden op Italiaans grondgebied gereden: het Formule 1-seizoen in vogelvlucht:

De top van de Formule 1 maakt in Melbourne bekend dat de GP van Australië is afgelast - EPA

Maart 2020: Op 15 maart begint normaal gesproken het Formule 1-seizoen op Albert Park in Melbourne. Alle teams en officials hebben zich in Australië verzameld als Chase Carey en een aantal andere kopstukken van de Formule 1-organisatie bekendmaken dat de eerste race van het seizoen niet kan doorgaan in verband met de uitbraak van het coronavirus. Zo gaat het vervolgens ook met de GP's van Bahrein, Vietnam, Spanje, Monaco, Azerbeidzjan, Canada, Frankrijk en natuurlijk ook Zandvoort. Na 35 jaar zou de Formule 1 eindelijk terugkeren op Nederlandse bodem, maar het spektakelstuk op 3 mei wordt afgelast. Zandvoort, dat de verbouwing op tijd af heeft, wil ook geen race later in het jaar houden. "Het moet een feest voor het publiek zijn", zegt racedirecteur Jan Lammers. Op 28 mei is duidelijk dat 35 jaar 36 jaar gaat worden.

Circuit Zandvoort - EPA

Uiteindelijk start het seizoen begin juli met een dubbele race in Oostenrijk, op het thuiscircuit van Red Bull. Er mag geen publiek bij; de Oostenrijkers missen de duizenden Nederlanders die doorgaans de GP in Spielberg bezoeken. Verstappen valt in de eerste race op 5 juli uit en wordt een week later derde. Valtteri Bottas wint de eerste race, Hamilton de tweede. Hamilton gaat daarna door met winnen in Hongarije en Engeland. De tweede race op Silverstone, die het zeventig jaar bestaan van de Formule 1 opluistert, gaat echter naar Verstappen door een perfecte bandenstrategie. Daarna is het echter weer de beurt aan Hamilton, die wint in Spanje en België en hard op weg is naar zijn zevende wereldtitel.

Max Verstappen wint de tweede GP op Silverstone - AFP

Het Formule 1-circus vertrekt vervolgens naar Italië, waar twee van de drie GP's op Italiaans grondgebied in 2020 achter elkaar worden gereden. De eerste op Monza wordt een krankzinnige race. Verstappen valt na dertig ronden uit. Hamilton krijgt een straf van 10 seconden, omdat hij de pitstraat inreed op een moment dat dat niet mocht. Na een crash van Charles Leclerc, waardoor de race een halfuur stil ligt, heeft Pierre Gasly ineens de beste papieren. De Fransman wint. Voor het eerst sinds 2012 staat er geen rijder van Mercedes, Red Bull of Ferrari op het podium. Derde uitvalbeurt Verstappen op Italiaanse bodem Een week later herstelt Hamilton de verhoudingen op Mugello, het circuit van Ferrari. Max Verstappen valt weer uit en baalt stevig. "Ik ben er klaar mee", klinkt het gefrustreerd. In Rusland en Duitsland tekent hij vervolgens voor twee tweede plaatsen. In Portugal volgt daarna eind oktober de 92ste GP-zege van Hamilton, die daarmee racelegende Michael Schumacher aflost als recordhouder met de meeste zeges in de Formule 1. Hamilton heeft de wereldtitel inmiddels voor het grijpen. De Brit gaat door met winnen. Op Imola wint hij de derde race op Italiaans grondgebied. Verstappen valt opnieuw uit. Italië heeft kennelijk een vloek over de Nederlander uitgesproken.

Lewis Hamilton is geëmotioneerd na het veroveren van zijn zevende wereldtitel - EPA

Zevende wereldtitel Hamilton Bij de rentree van de Formule 1 in Turkije half november is het feest voor Lewis Hamilton. De 35-jarige Brit wint op 'glad ijs' in het kletsnatte Istanbul en verovert zijn zevende wereldtitel. Daarmee evenaart hij Michael Schumacher. "Het is een monumentale reis geweest", zegt hij bewogen over zijn prestatie. Max Verstappen heeft een slechte start en komt die niet meer te boven: zesde. Daarna vertrekt de Formule 1-familie naar Bahrein, waar twee GP's onder strenge coronamaatregelen worden afgewerkt. De eerste zal iedereen nog jaren bezighouden. Hamilton wint opnieuw, maar de race wordt Romain Grosjean bijna fataal. De Fransman knalt met zijn Haas op een vangrail. De bolide breekt in tweeën. Er ontstaat een vuurzee. Na 28 seconden ontsnapt Grosjean aan het inferno. Veiligheid De discussie over hoe veilig de Formule 1 is, wordt nieuw leven ingeblazen. "Zonder halo had ik er anders bijgelegen", laat Grosjean uit het ziekenhuis weten. De veiligheidsring rond de cockpit, sinds 2018 verplicht, redt zijn leven. De Italiaanse architect Jarno Zaffelli, verantwoordelijk voor de renovatie van circuit Zandvoort, zegt dat de kans op een dergelijk ongeluk in Zandvoort aanzienlijk kleiner is dan in Bahrein.

Romain Grosjean ontsnapt aan een vuurzee - F1

Een week na het afschuwelijke incident rond Grosjean moeten de coureurs opnieuw aantreden in Bahrein. Dit keer op een kort circuit. Lewis Hamilton ontbreekt door een positieve coronatest, George Russell verruilt zijn Williams-bolide voor de wagen van de wereldkampioen. Het wordt opnieuw een memorabele race. Blunders Russell lijkt op weg naar zijn eerste GP-zege tot blunders in de pitbox van Mercedes en een lekke band in de slotfase hem kansloos maken. Max Verstappen valt in de eerste ronde uit, nadat hij moet uitwijken voor Sergio Pérez en Charles Leclerc. Uitgerekend Pérez wint later de race. De Mexicaan moet weg bij Racing Point en heeft nog geen stoeltje voor 2021.

Max Verstappen juicht in Abu Dhabi - AFP