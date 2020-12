Klanten van de Rabobank kunnen geld overmaken via 06-nummer

Klanten van de Rabobank kunnen vanaf vandaag geld overmaken naar mensen via hun telefoonnummer, zonder een IBAN-nummer te gebruiken. Het is de eerste grote bank waar dat mogelijk is, maar andere banken kunnen de dienst ook gaan gebruiken, zegt de ontwikkelaar SurePay.

In de mobiel-bankieren-app van Rabobank kunnen klanten hun telefoonnummer koppelen aan hun IBAN-nummer, en vanaf dat moment kunnen andere mensen geld naar je overmaken door dat telefoonnummer in te vullen in plaats van het rekeningnumer. "Mensen moeten dan wel je naam correct invullen, anders werkt het niet", zegt een woordvoerder van de bank.

Naam wordt gecheckt

"Er wordt gecheckt of de naam overeen komt met het telefoonnummer, en als dat zo is wordt het geld naar je overgemaakt." Volgens de Rabobank zorgt die naamcheck ervoor dat het veilig is om geld op deze manier over te maken.

Het bedrijf dat achter deze vorm van betaling zit, SurePay, heeft ook de IBAN-naamcheck gemaakt. Die checkt of de naam bij het IBAN-nummer hoort, om te voorkomen dat geld naar een verkeerd persoon wordt overgemaakt.

Surepay is onderdeel van de Rabobank Groep, maar heeft de dienst beschikbaar gesteld voor meerdere banken. Het streven is dat dat ook bij 06-betalen gaat gebeuren.