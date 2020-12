Verscherping maatregelen verwacht, maar onduidelijk hoe we de Kerstdagen ingaan

Niet-essentiële winkels dicht? Musea en dierentuinen weer sluiten? Toch iets met het onderwijs? Het kabinet moet in een ingelaste ministerraad vanmorgen moeilijke knopen doorhakken over nieuwe coronamaatregelen. Alles wijst erop dat er een verzwaring aankomt, maar over de invulling is nog weinig bekend. Het is nog onduidelijk hoe we de Kerstdagen ingaan, maar vast staat dat premier Rutte een toespraak houdt vanuit het Torentje.

"Het gaat om vergaande maatregelen, maar over de details wordt nog gesproken. Daar moet nog een strijd over worden uitgevochten", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is politiek ingewikkeld welke maatregelen er genomen moeten worden."

Het overleg vanochtend op het ministerie van Algemene Zaken zal voor een groot deel bepalen hoe Nederland de Kerst zal vieren. De urgentie wordt deels ingegeven door de oplopende besmettingscijfers: gisteren bleef het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen maar nipt onder de 10.000. Daarnaast kondigde Duitsland gisteren een strenge lockdown aan, een model dat het kabinet lijkt te willen volgen.