Genoeg redenen om te lachen voor PSV'er John de Jong: 'Het voelt goed aan'

De rust heerst in Eindhoven. "Dat voelt goed aan", begint de 43-jarige De Jong, wiens vak dan ook heel leuk kan zijn. Maar: "Dat was het al, hoor", zegt hij lachend.

De Eindhovense club is volop in de race voor de landstitel én zeker van Europese overwintering. Alle doelstellingen liggen voor het grijpen, nadat afgelopen zomer grote interne veranderingen zijn doorgevoerd.

"Het is een drukke baan, maar wel een leuke, waarin je veel op- en aanmerkingen krijgt. Meer dan dat ik complimenten krijg. Maar dat is niet erg. Dat is mijn vak, ik heb er plezier in."

De Jong maakte veel mee in de ruim twee jaar dat hij de leiding heeft over het technisch beleid van PSV. "Er is genoeg te leren en er komt veel op je af. In mindere tijden zeker, maar in goede tijden ook", aldus De Jong.

"Het is echt een start vanaf nul geweest, met veel veranderingen. Niet alleen in de technische, maar ook in de ondersteunende staf. Een frisse blik op de selectie, een nieuwe speelwijze. Dat is goed voor PSV geweest."

Als speler veroverde hij drie landstitels met PSV, als technisch manager speelt hij nog weleens voetvolley of een partijtje in de zaal, maar zorgde hij vooral voor een compleet nieuw beleid, met het aantrekken van de Duitse hoofdtrainer Roger Schmidt en diens invloeden.

De Jong: "Hij communiceert heel veel met spelers en onderbouwt dat met data en fysieke testen. Zo kijkt hij naar de gezondheid en fysieke gesteldheid van de spelers. Daar is hij continu mee bezig. Dat is belangrijk, denk ik."

Schmidt lijkt zijn belangrijkste spelers zo veel mogelijk rust te willen geven, om hun fysieke krachten over dit propvolle seizoen uit te smeren. Er komen immers grote wedstrijden aan, met eredivisietoppers tegen Ajax, AZ en Feyenoord in januari.

Bespreekt Schmidt, die dit seizoen al dertig spelers inzette, die werkwijze met zijn baas? "Niet direct, maar we hebben het er natuurlijk wel over gedurende de week, als ik op De Herdgang ben", aldus De Jong.

Wat opvalt is dat Schmidt in wedstrijden veelvuldig zijn bepalende spelers wisselt. Meest recent afgelopen zondag, in het thuisduel met FC Utrecht , toen bij een 2-0 voorsprong Mario Götze en Mohamed Ihattaren naar de kant werden gehaald. En later, toen het penibel werd (2-1), ook nog Donyell Malen en Philipp Max.

Want overbelasting ligt op de loer. "Dat speelt zeker een rol. Het programma zit ineen gepropt. We zijn een maand later begonnen dan normaal (in september in plaats van in augustus, red.). Wij hebben ook impact gehad van corona met jongens die op een bepaald moment besmet waren."

"In het herstel moesten we nauwkeurig kijken naar het individu. Persoonlijke programma's maken om weer fit te worden. Het was voor ons allemaal onwerkelijk." En de zorgen voor de clubs lijken nog lang niet voorbij.

Voorzichtige flirt vanuit Rome

Maar voorlopig waait de wind aardig in de rug in Eindhoven, gezien de huidige stand van zaken in dit gekke (voetbal)jaar. Staat PSV aan het eind van het seizoen met de schaal in handen? "Dat is wel de ambitie."

Dat realiseren zou het grootste compliment zijn voor de man die misschien wel te weinig schouderklopjes krijgt. Hoewel AS Roma enigszins met hem flirtte om hem als technische man naar Italië te halen. "Er is alleen geïnformeerd, that's it", zegt De Jong daarover.

Maar het vleit hem wel. "Een beetje wel, ja." Toch een compliment.