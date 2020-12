Van Marwijk keert jaar na afscheid terug als bondscoach Emiraten

Bert van Marwijk gaat weer aan de slag als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Zijn terugkeer werd maandagochtend aangekondigd door de voetbalbond van het land.

De 68-jarige Van Marwijk was tussen maart en december 2019 ook al bondscoach van de VAE. Hij coachte de ploeg in zes duels, maar moest vertrekken na een vroege uitschakeling in het toernooi om de Golf Cup.