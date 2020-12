Federer wordt maar niet fit: 'Hoop dat jullie me volgend jaar nog zien'

Roger Federer twijfelt of hij over een paar weken mee kan doen aan de Australian Open. Zijn herstel van twee knieoperaties gaat langzamer dan gedacht. "Het wordt krap. Ik had in oktober helemaal fit willen zijn, maar dat ben ik nu nog steeds niet."

De 39-jarige Zwitser kwam in januari voor het laatst in actie. Hij verloor toen in Australië in de halve finales van Novak Djokovic en ging daarna onder het mes. "Vooral de tweede operatie was een domper. De laatste zes maanden ga ik langzaam vooruit."

Mogelijk uitstel Australian Open

De Australian Open staat gepland voor 18 januari, maar vanwege de coronapandemie wordt het evenement mogelijk uitgesteld tot 8 februari. Federer: "Dat zou mij wel een stuk helpen, dan heb ik wat meer tijd."