Cleveland Indians neemt na 105 jaar afscheid van omstreden clubnaam

De Indians zijn het tweede team in de Amerikaanse topsport dat onder druk van de publieke opinie overgaat tot een naamswijziging. In juli besloot het American footballteam Washington Redskins verder te gaan als Washington Football Team. Redskins (roodhuiden) geldt als kwetsend ten opzichte van de oorspronkelijke bewoners van het land.

Naar verwachting zal de naamsverandering na het seizoen van 2021 doorgevoerd gaan worden.

President Trump

De Amerikaanse president Donald Trump liet via Twitter weten het niet eens te zijn met de naamsverandering. "Wat is er aan de hand? Dit is geen goed nieuws, zelfs niet voor 'indianen'. Cancel cultuur in volle gang!", aldus de in januari afscheidnemende Trump.