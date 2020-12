Van Gerwen scherp en openhartig vlak voor WK darts: 'Kom uit diepste dip ooit'

Van Gerwen strijdbaar na 'diepste dip ooit': 'Ben nog steeds de beste darter' - NOS

"Ik kom van heel ver, zat in mijn diepste dip ooit." Vlak voor de start van het WK darts kijkt Michael van Gerwen in een openhartig interview met de NOS terug op een bewogen jaar en vooruit naar het belangrijkste toernooi van het jaar. "Ik verwacht van mezelf dat ik win." Van Gerwen vertelt uitgebreid over zijn unieke vriendschap met Vincent van der Voort ("je moet eigenlijk geen vrienden in darts hebben"), het jaar dat hij vaker verloor dan hem lief was ("ik kreeg een paar keer een gruwelijk pak slaag en gooide ver onder mijn niveau") en het leven als topdarter ("ik heb mezelf afgevraagd of ik het nog leuk vond").

WK darts bij de NOS Het WK gaat dinsdag 15 december van start in Londen. Op NOS.nl en in de NOS-app zullen we uitgebreid verslag doen van het evenement en op televisie zijn er samenvattingen te zien. Er doen elf Nederlanders mee aan het WK. Michael van Gerwen, Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Vincent van der Voort zijn vrijgeloot voor de eerste ronde.

Eindelijk stond hij weer met een trofee in zijn handen. Eind november was de opluchting, in de vorm van tranen, zichtbaar bij Michael van Gerwen na het winnen van de Players Championship Finals. Het was de bevestiging die de Brabander zocht, op het laatste toernooi voor het WK. "Ik kom echt van ver, ik zat in mijn diepste dip ooit", verklaart Van Gerwen die emoties. Hij doelt daarbij vooral op de eerste week van september. Van Gerwen kreeg in de Premier League met 8-1 klop van wereldkampioen Peter Wright en verloor een paar dagen later met 8-2 van Daryl Gurney. Te weinig arbeidsuren "Dat was de slechtste week van het jaar. Ik gooide helemaal niks en kwam tot een gemiddelde van 90. Dat is ver onder mijn kunnen", zegt Van Gerwen. De lange periode zonder wedstrijden, veroorzaakt door de coronapandemie, speelde daarbij een grote rol volgens de darter. "Dat niks doen is niet goed voor mij geweest. Ik heb er te weinig arbeidsuren in gestoken. Als je dan een paar keer een gruwelijk pak slaag krijgt en je onder je niveau staat te gooien, moet je zorgen dat je dat omdraait. Ik denk dat het nu weer een stuk beter gaat."

Michael van Gerwen na het winnen van de Players Championship Finals - Lawrence Lustig/PDC

Ook het spelen zonder publiek was bepaald geen voordeel voor Van Gerwen. "Natuurlijk speelt dat een rol. Ik speel op adrenaline, wil aan andere mensen laten zien wat ik kan. Nu staan we in een afgesloten ruimte voor een camera te gooien. Sommige tegenstanders hebben daar juist voordeel van." 'Ik ging denken: vind ik het nog leuk?' Door alle nederlagen raakte Van Gerwen het plezier in zijn sport even kwijt. "Mensen onderschatten misschien hoe lang ik al op hoog niveau speel en hoe vaak ik van huis ben. Ik ging denken: vind ik het nog leuk? Ja, ik vind het zeker nog leuk. Toernooien winnen, daar leef ik van. Als die aanvoer niet blijft komen, begint het wel te knagen. Maar dankzij de mensen om me heen, waaronder Vincent, zit ik weer lekker in mijn vel." Met Vincent doelt Van Gerwen op collega-darter Vincent van der Voort. De twee zijn sinds 2006 goed bevriend. Van der Voort: "We zijn heel verschillend, maar hebben nog nooit ruzie gehad. Hij is druk, ik ben rustig. We vullen elkaar goed aan en kunnen zo een uur over serieuze zaken praten. Maar we kunnen ook alleen maar geinen."

Vincent van der Voort in actie tijdens een toernooi in Groningen - Pro Shots

De twee trainen regelmatig samen, terwijl een vriendschap binnen de dartwereld geen gewone zaak is. Van der Voort: "Je moet geen vrienden hebben in het darten, dat is alleen maar ongemakkelijk. Want je speelt af en toe ook tegen elkaar en je gunt het elkaar om door te gaan. En als je wint, geeft dat ook geen voldoening." Finale Van Gerwen-Van der Voort? Stiekem hopen de twee dat ze elkaar op het komende WK juist wél treffen. Dat zou namelijk betekenen dat ze beide in de finale staan, eerder kunnen ze elkaar niet tegenkomen. Maar zo ver wil Van Gerwen, die al drie keer wereldkampioen werd, nog niet vooruit kijken. "Ik moet me eerst zorgen maken over de eerste en de tweede ronde. Het is heel makkelijk om fouten te maken, dat moet je voorkomen. Maar ik verwacht van mezelf dat ik het toernooi win. Het WK is voor iedereen het belangrijkste toernooi van het jaar, daar wil je schitteren. Daar moet je knallen."