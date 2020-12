Ziekteverzuim in 17 jaar niet zo hoog

Het ziekteverzuim is dit jaar toegenomen. Sinds 2003 hebben niet zoveel mensen zich ziek gemeld.

Afgelopen kwartaal meldde 4,4 procent van de werkenden zich ziek, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een jaar eerder in dezelfde periode ging dat nog om 4 procent. Volgens het CBS is het moeilijk te zeggen of het toegenomen ziekteverzuim door het coronavirus wordt veroorzaakt omdat er niet gevraagd is waarom mensen ziek zijn.

Grootste stijgers

In de horeca waar normaal gesproken het ziekteverzuim relatief laag is, steeg het ziekteverzuim het afgelopen jaar hard. Ook bij bijvoorbeeld kappers, sauna's en landbouwbedrijven waren meer zieken dan vorig jaar.

In de gezondheidszorg was het ziekteverzuim zoals gewoon het hoogst. Net zoals bijna alle sectoren lag het aantal zieken dit jaar hoger dan een jaar eerder. Toch moet de piek waarschijnlijk nog komen. Over het algemeen zijn de meeste ziekmeldingen in het vierde en eerste kwartaal.

Juist minder ziekteverzuim in het onderwijs

Toch zijn er ook sectoren dit jaar die juist een lager ziekteverzuim hebben dan in 2019. Zo waren er in het onderwijs en openbaar bestuur juist minder ziekmeldingen dan vorig jaar. Voor het openbaar bestuur is het volgens het CBS deels te verklaren doordat er meer werd thuisgewerkt. De daling van het aantal ziekmeldingen in het onderwijs is opvallend, het CBS vindt dat dat onderzocht moet worden.

De brancheorganisatie voor arbodiensten, Oval, ziet ook een toename van het aantal ziekmeldingen. Vooral de afgelopen maanden waren er steeds meer mensen die zich ziek meldden. "Los van het feit dat er mensen thuiszitten met corona of in quarantaine moeten omdat een familielid besmet is, zien wij ook een stijging van het aantal mensen dat zich ziek meldt door stress", zegt Petra van de Goorbergh, directeur van Oval.

Hogere werkdruk

Door de toename van het aantal ziekmeldingen neemt namelijk de druk op de mensen die wel werken alleen maar toe. Goorbergh maakt zich dan ook grote zorgen dat dit soort verzuim ook nog na de coronacrisis gevolgen zal gaan hebben. Mensen die bezwijken onder een hoge werkdruk zijn over het algemeen niet na een paar dagen weer beter.

Goorbergh hoopt dan ook dat de werkgevers en vakbonden goede afspraken maken over het thuiswerken. "Het zou goed zijn als werkgevers hun mensen stimuleren om vaker een stukje te lopen en ook voor meer momenten van ontspanning zorgen", adviseert Goorbergh.