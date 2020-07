Koeman wacht op fitte Robben en ziet Sneijder niet terugkeren

Met de aanstaande rentree van Arjen Robben bij FC Groningen is de volgende stap in theorie makkelijk gezet: een terugkeer bij Oranje op het EK van 2021. De suggestie ontlokt ook bij Ronald Koeman een glimlach, maar vooralsnog wil de bondscoach niet speculeren over een terugkeer van Robben bij Oranje.

"Ten eerste heeft Arjen zelf aangegeven te stoppen bij Oranje", zegt Koeman in Studio Sport. "Als dat niet verandert... Hij moet het zelf ook nog aankijken. Een prognose heeft nu weinig zin. Laten we wachten tot hij echt fit gaat worden, dan is hij een verrijking voor de eredivisie en FC Groningen. Mocht dat ooit leiden tot contact, dan zien we wel verder."

'Terugkomst Robben geweldig voor FC Groningen'

Robben nam in oktober 2017 afscheid als international. Vorig jaar zette de 36-jarige Groninger ook als clubspeler een punt achter zijn loopbaan. Zijn oude liefde FC Groningen heeft hem echter toch weten te verleiden tot een rentree.

Koeman zelf liet zich in 1995 als speler van FC Barcelona niet verleiden om terug te keren bij FC Groningen. "Ik heb het wel overwogen, maar niet gedaan", zegt Koeman. "Ik koos voor Feyenoord. Dat vonden de mensen in Groningen niet leuk. De terugkomst van Robben is geweldig voor FC Groningen. Dit heeft de club nodig."