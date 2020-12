Kerstkaart maakt in coronajaar comeback, maar is het meer dan een opleving?

Het hele jaar al, sinds het begin van de coronacrisis in maart, worden er veel meer wenskaarten verkocht. Van Doorn: "Als je in deze tijd minder samen kunt zijn, is het sturen van een kaartje natuurlijk een mooie manier om te laten weten dat je toch aan iemand denkt. We zien dat de traditie van kerstkaarten sturen dit jaar dus ook een extra impuls krijgt."

"Kortom: we trekken alles uit de kast, maar vragen onze klanten ook om op tijd hun post te versturen. Het liefst uiterlijk in het weekend voor kerst, dan komen ze voor Kerstmis aan", belooft PostNL.

Ook PostNL, dat vorig jaar trouwens talloze klachten kreeg over de slechte bezorging van kerstkaarten - sommige kaarten vielen pas in januari op de deurmat - is voorbereid op extra werk. Honderden extra bezorgers staan klaar en brievenbussen worden deze feestmaand vaker en ook op zondagen geleegd. Ook zijn er extra bezorgdagen op de maandagen 21 en 28 december.

En nu, door de coronacrisis, is de papieren kaart bezig aan een comeback. Verkopers en makers van kerstkaarten als Hallmark, Primera en Bruna, maken melding van verkopen die dit jaar tientallen procenten hoger liggen dan in 2019. "In de maand november zagen we al een verdubbeling van de verkoop", zegt Gert van Doorn, voorzitter van de Vereniging Wenskaart.

Ooit werden er in ons land jaarlijks 200 miljoen kerstkaarten verstuurd. Het waren de gloriejaren van dit fenomeen - de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw - toen er nog geen sprake was van emails en appjes. Maar sinds het begin van het digitale tijdperk daalde de verkoop van de papieren kerstkaarten dramatisch. Tot nog 'maar' 85 miljoen stuks in 2017.

Denise Qualm ontwerpt al bijna 20 jaar kerstkaarten voor Hallmark. In vergelijking met vroeger is de kerstkaart natuurlijk wel veranderd. "Veel mensen houden nog onwijs veel van de oude klassieke kaart, zoals bijvoorbeeld een schets van Anton Pieck, of herten in de sneeuw.

In ieder geval kaarten waarop de traditionele kleuren rood en groen een belangrijke rol spelen", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Met de simpele tekst 'Fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar'."

"Kerstkaarten van nu zijn toch anders. Bijvoorbeeld met een botanische print in een jungle-tafereel. Of een kaart dat als je die openvouwt, er een mooie kerstboom verschijnt. Maar wat vooral opvalt: meer tekst op de kaart. Tekst is een belangrijker onderdeel geworden. Met zoiets als 'Maak magische momenten met de allerliefste mensen'."

Niet eenmalig

Of er nog een link is met corona? "Nou, op kaarten in de winkel niet, die zijn al een jaar geleden ontworpen. Maar online kunnen mensen wel speciale kaarten zien met bijvoorbeeld Merry Christmask."

Qualm hoopt dat de opleving van de kerstkaartenmarkt niet eenmalig is: "Ik vind het onwijs mooi dat we nu een product maken dat in deze tijd zo'n grote rol speelt. En dat mensen de kerstkaart herontdekken. Of dat volgend jaar nog zo is, we zullen het zien."