Lammers verwacht boeiend Formule 1-jaar in 2021: 'Zege Max is misschien voorteken'

Lammers zag Verstappen zondag in Abu Dhabi een perfecte race rijden, waar de dit seizoen zo overheersende Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas geen antwoord op hadden. "Mercedes zou het vermogen teruggeschroefd hebben. Dat kan, maar niet in de kwalificatie", meent Lammers.

Het Formule 1-seizoen is nog niet afgelopen of Jan Lammers kijkt al reikhalzend uit naar het volgende. De analist van de NOS verwacht in 2021 een spannende strijd om de wereldtitel, vooral omdat er technisch niet veel verandert. "Misschien is de zege van Max Verstappen een voorteken. Het zal volgend jaar dicht bij elkaar zitten", denkt Lammers.

"Het wordt een boeiend jaar", kijkt Lammers alvast vooruit. "Ferrari, dat in Abu Dhabi kleurloos rondreed en niet in de toptien zat, komt volgend jaar met een nieuwe motor. Daar gaat iets gebeuren, die gaan stappen maken. En naast McLaren heeft ook Renault duidelijk stappen gemaakt. En met de laatste overwinning van Verstappen zie je dat de Honda-motor ook nog vooruitgaat."

Verstappen maakte indruk in Abu Dhabi, met zijn race maar ook in de kwalificatie. Omdat er volgend jaar technisch niet veel verandert, dicht Lammers de Nederlander wel kansen toe. Of Alex Albon dan nog aan zijn zijde strijdt, is nog steeds de vraag.

Albon, Perez of Hülkenberg?

Verstappen heeft weinig tot niets aan Albon gehad dit jaar. De namen van Sergio Pérez en Nico Hülkenberg worden de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met renstal Red Bull. "Als ze Albon hadden willen vervangen, had Red Bull dat al bekend gemaakt", denkt Lammers.

Het is in de ogen van de voormalig Formule 1-coureur echter op dit moment koffiedik kijken. "Red Bull heeft in het verleden een fout gemaakt door Pierre Gasly te vroeg te laten gaan. Die heeft toch een heel goed seizoen achter de rug bij AlphaTauri", kijkt Lammers terug op het plotselinge vertrek van de Fransman bij Red Bull in 2019.

Twee gedachten

"Misschien hinken ze bij Red Bull wel op twee gedachten. Enerzijds: moeten we Albon niet meer tijd geven? Hij komt er toch wat beter in. In Abu Dhabi was het wat beter. Anderzijds: er zit toch een redelijk verschil tussen hem en Max. Zo veel verschil dat Max eigenlijk niets aan hem had."

"In principe denk ik dat Albon blijft, maar als het veranderd gaat worden, denk ik dat het Pérez wordt. Hij lijkt op dit moment de beste papieren te hebben."