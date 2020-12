Oranje heeft Houdini-act nodig op EK handbal: 'Hopelijk hebben we dezelfde truc'

Boeienkoning Houdini wist zich uit de meest benarde posities te bevrijden, iets wat het Nederlands handbalteam ook weer hoopt te doen op het EK in Denemarken. Wester: "Laten we hopen dat wij dezelfde truc hebben!"

Er was een Houdini-act voor nodig om de eerste ronde van het EK handbal te overleven en de Nederlandse handbalsters hebben nu opnieuw een stunt nodig om tot de halve finales door te dringen. Daarvoor moet Oranje in elk geval vanavond winnen van Duitsland.

Met het zelfvertrouwen in de Nederlandse ploeg zit het, ondanks drie verliespartijen dit EK, wel goed. "Natuurlijk hebben we door de verloren wedstrijden een knauw gekregen. Al denk ik dat de laatste wedstrijd tegen Noorwegen (25-32, red.) niet eens zo heel erg slecht was", analyseert Wester.

"Dan moet Duitsland de laatste wedstrijd winnen van Kroatië, zodat we alle drie op zes punten komen. Normaal gesproken wordt er dan gekeken naar het onderling resultaat, maar omdat we allemaal van elkaar gewonnen hebben, telt het onderlinge doelsaldo. Als wij dan de beste zijn, zouden we als tweede in de poule doorgaan naar de halve finales."

"Het allersimpelste scenario is dat wij beide wedstrijden, tegen Duitsland en een dag later tegen Roemenië, winnen", legt de keepster uit.

"We hebben verloren, maar er zaten ook goede fases tussen. En we weten dat we van Duitsland en Roemenië kunnen winnen, dus met het vertrouwen zit het wel goed." Malestein is dezelfde mening toegedaan. "Het wordt lastig, maar we zijn zeker niet kansloos."

Uitgerust

Oranje begint in elk geval uitgerust aan het duel met Duitsland. "We hebben drie rustdagen gehad. Dat is wel bijzonder in zo'n lang toernooi. We hebben genoeg gerelaxt."

De handbalsters zitten tijdens het toernooi zo veel mogelijk binnen, maar mochten op de eerste rustdag even naar buiten. Wester: "We mochten even luchten. We zijn met de bus naar een bos gereden en hebben daar levend stratego gespeeld."

"We hebben twee uur lang achter elkaar aan gerend", vult Malestein aan. "Het was heel leuk om even in de buitenlucht te zijn. Even afleiding, even wat anders."